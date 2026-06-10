Rimini, torna “Spiaggia libera tutti”: il 22 agosto sarà coinvolta nella visita del Papa

Con 16 gazebo attrezzati e, tra gli altri, il servizio di balneazione sicura e assistita, da lunedì prossimo 15 giugno al 13 settembre torna per il secondo anno a Rimini “Spiaggia libera tutti”. Si tratta del progetto promosso dal Comune, con il sostegno della Regione con 45.000 euro, e gestito dalla cooperativa “Amici di Gigi” insieme a una rete di partner del territorio, che garantisce a tutte le persone il diritto di vivere il mare senza barriere. E che quest’anno sarà coinvolto nella visita di papa Leone XVI.

Situata nel cuore di Marina Centro, in piazzale Boscovich, “Spiaggia libera tutti” si caratterizza come “un luogo di incontro, inclusione e partecipazione, dove ogni persona può sentirsi accolta e protagonista”, sottolinea l’amministrazione comunale. Sarà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, con i 16 gazebo pensati per accogliere persone con disabilità insieme ai propri caregiver, offrendo spazi confortevoli, servizi dedicati e un ambiente realmente inclusivo. Con la possibilità di fare come tutti il bagno in condizioni di sicurezza e serenità. L’accesso alla spiaggia è gratuito e avviene tramite prenotazione: ogni settimana saranno organizzati momenti ludici, ricreativi e aggregativi così da trasformare una giornata al mare in un’esperienza di relazione e condivisione. Per l’inaugurazione mercoledì 17 giugno alle 10.30 saranno presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, mentre dal 25 al 27 giugno “Spiaggia libera tutti” sarà parte integrante di Expoaid 2026, l’happening dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità.

Ospitando nella serata del 26 giugno una speciale sfilata di moda inclusiva, accompagnata da food truck, musica e concerti dal vivo. Durante l’estate sono inoltre previsti eventi musicali mensili e per Ferragosto il tradizionale pranzo. Il 22 agosto sarà coinvolta nella visita del Santo Padre Leone XIV e la stagione si concluderà con una grande festa finale. Intanto dal sopralluogo tecnico di ieri guidato dai consulenti Cerpa Italia onlus, con i rappresentanti delle Federazioni regionali delle associazioni delle persone con disabilità, Fish e Fand, numerose associazioni del territorio, i tecnici del Comune e i gestori della spiaggia sono emersi gli interventi migliorativi da realizzare, tra i quali facilitazioni per l’accesso al mare, implementazione della funzionalità del sistema di ombreggio e dell’accesso all’area della struttura, sedute aggiuntive.