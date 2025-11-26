Rimini, torna “Pescare Show” in Fiera dal 13 al 15 febbraio

Con sei padiglioni occupati, oltre alle aree esterne, un’area dedicata alla costruzione di esche artificiali, contenuti, competizioni ed esperienze sportive dentro e fuori fiera, dal 13 al 15 febbraio nel quartiere dell’expo di Rimini e sulla Riviera torna Pescare Show di Italian Exhibition Group. L’area espositiva punta a valorizzare tutte le anime del settore, dalla pesca in mare alla pesca a mosca, dal colpo al bass fishing, dallo spinning al carp fishing. Le piscine interne del quartiere fieristico ospiteranno ancora le Casting Pool, con maestri riconosciuti a livello mondiale come Aitor Coteron, Christopher Rownes, Tellis Katsogiannos e René Gerken. A conferma della crescente dimensione internazionale dell’evento, un intero padiglione sarà dedicato al Mondiale di Casting & Fly Casting, la prima competizione indoor d’Europa per questa disciplina, organizzata e coordinata da Fipsas con Icfs (International Casting Sport Federation), che porterà a Rimini oltre 100 atleti da 10 Paesi e nove giudici internazionali. Come da tradizione la manifestazione si ‘allargherà’ sul territorio con prove in mare di imbarcazioni, iniziative outdoor e attività esperienziali in collaborazione con aziende, partner e istituzioni locali. E ancora, formazione, intrattenimento e cultura tecnica con la Fishing Arena che ospiterà sessioni su pesca sportiva, ricreativa e pescaturismo, con interventi di Fipsas e Regione Emilia-Romagna. Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Dg Agricoltura della Regione presenterà lo stato di avanzamento di studi e progetti di monitoraggio della fauna ittica realizzati con Università di Bologna, Università di Ferrara e nell’ambito del programma Feampa.

Tra le novità, una nuova area espositiva dedicata alla costruzione di esche artificiali, che riunirà piccoli produttori artigiani italiani impegnati nello sviluppo di esche e soluzioni tecniche innovative. La pesca a mosca sarà rappresentata dalla Fly Tying Experience, con una ventina di costruttori italiani e internazionali, ma anche brand e associazioni verticali e i workshop sulle tecniche di costruzione e gli incontri con autori, esperti e fly tiers dedicati a tecniche, itinerari di viaggio e novità editoriali.

Lo Stage Live Streaming, coordinato dal partner Inside Fishing, sarà il centro delle interviste e dei collegamenti live, mentre il Fipsas Village proporrà simulatori e aree di prova per grandi e piccoli, promuovendo una pratica sportiva inclusiva.

Tra le nuove presenze in fiera, l’associazione internazionale Casting for Recovery, dedicata alla riabilitazione di donne operate di tumore al seno attraverso le tecniche del fly casting, e la mostra “L’arte nella pesca”, realizzata con H2O Magazine e il Museo Internazionale della Pesca a Mosca Stanislao Kuckiewicz di Castel di Sangro, con opere di artisti italiani e internazionali ispirati dall’immaginario della pesca.