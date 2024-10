Rimini, torna “Libri in Cargo Bike”: da quest’anno coinvolto anche un asilo nido

Riparte Libri in Cargo Bike, la proposta della Biblioteca Ragazzi della Gambalunga rivolta alle scuole che ha l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla lettura attraverso un modo alternativo e sostenibile di condivisione con le giovani generazioni dell’immenso patrimonio librario cittadino.

Partito nel 2020 nell’ambito del progetto Horizon con 2 scuole ed una decina di classi, il servizio di consegna dei libri in cargobike alle scuole, da quelle del centro alle scuole diffuse nel territorio, è andato estendendosi. Per l’anno scolastico in corso cono al momento 17 le scuole aderenti per 65 classi di vari ordini e gradi: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (Fermi Viserba e Di Duccio a Miramare). Novità di quest’anno, la richiesta da parte del primo asilo nido.

I libri consegnati ‘scuola a scuola’ nel corso dello scorso anno scolastico sono stati 2311, le consegne sono state fatte grazie al rider della cooperativa Metis Velostazione di Rimini, in accordo con le bibliotecarie della sezione ragazzi e i docenti di riferimento delle varie scuole. L’impegno della biblioteca non sta solo nel mettere i libri a disposizione delle scuole, ma nel selezionare libri adatti alle varie fasce d’età, spaziando tra novità editoriali e libri da tempo a scaffale, dai fumetti ai libri di non fiction.

Il progetto è particolarmente apprezzato perché la consegna in cargobike richiama concetti quali l’ambiente e la sostenibilità, ai quali le scuole sono sempre più attente.