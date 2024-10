Rimini, torna la Festa del Borgo di Sant’Andrea: artisti, mercatini, gastronomia e tanti spettacoli per i bambini

RIMINI. Da sabato a lunedì (12-14 ottobre 2024), il suggestivo Borgo Sant’Andrea, nel cuore del centro storico di Rimini, ospiterà la tradizionale Festa del Borgo Sant’Andrea. Le strade del borgo si animeranno con performance di artisti di strada, spettacoli dal vivo e installazioni creative che trasformeranno ogni angolo in un’esperienza visiva e sensoriale. Accanto all’arte, la gastronomia locale, i mercatini artigianali e le iniziative per bambini arricchiranno il programma, offrendo un’esperienza completa per visitatori di tutte le età. Non mancheranno iniziative per mantenere vivo lo spirito di solidarietà.

Oltre ai concerti, animazioni e Dj set, numerosi sono gli artisti che accompagneranno i tre giorni della festa: la compagnia Circateatro con le parate sui trampoli e gli spettacoli con il fuoco, la compagnia all’InCirco – Storie appese a un Filo, spettacoli di marionette a filo, lo spettacolo di bolle di sapone ed effetti speciali “Sogni di Sapone! Bubbles Alchemika!”, la Combriccola dei Lillipuziani e il loro spettacolo di giocoleria, clowneria e altro, Matteo Giorgetti con le “Magicherie”, il clown Otto Panzer, mago Fiollo e le sue micromagie, il Ludobus Scombussolo con i giochi della tradizione per grandi e piccini e la piccola fattoria degli animali.

Lungo le strade del Borgo suoneranno l’Ariminum Swing Band, l’Acoustic Lab e i Sunset Soul. Sono previsti 4 punti di proiezione sui muri con Le visioni distopiche della Rimini del futuro di Samuele Grassi e le visioni urbane di Rimini sparita. Presso la sala Don Pippo della parrocchia San Gaudenzo tornano gli incontri dedicati all’arte, le presentazioni dei libri, l’appuntamento per il progetto solidale per la missione di Mutoko in Zimbabwe, mentre la sera sono previste le proiezioni dei filmati che ci riportano alle visioni della Rimini del passato e la proiezione speciale del docufilm Rimini Lampedusa Italia, diretto da Marco Bertozzi, in occasione della ricorrenza dei vent’anni dalla sua uscita.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

L’evento è promosso delle Acli provinciali di Rimini, dalla Parrocchia di San Gaudenzo e ha il patrocinio e il supporto del Comune di Rimini.