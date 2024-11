Rimini. Torna il villaggio di Natale al porto

Un villaggio natalizio con casette di legno, una pista di ghiaccio di 600 metri quadrati illuminata da decorazioni e un circo e mercatino sulla spiaggia saranno tra le attrazioni sul porto di Rimini per le festività natalizie.

L’amministrazione comunale ha assegnato alla ditta Produzioni Massimo di Francesco srl il bando per la gestione dell’area di Piazzale Boscovich e una parte della spiaggia libera adiacente, con l’obiettivo di creare il tradizionale villaggio natalizio, animato da spettacoli, intrattenimento e una pista di pattinaggio su ghiaccio, per celebrare Natale e Capodanno.

La proposta prevede la nascita dell’‘Ice Village Rimini’, che sarà attivo dal 30 novembre al 12 gennaio in Piazzale Boscovich. Al suo interno, si troverà una pista coperta per il pattinaggio su ghiaccio, di 600 metri quadrati, con maestri “pinguini” e un’area dedicata al noleggio di 350 pattini. A pochi passi, sulla spiaggia libera, verrà allestito l’Happy Circus in un chapiteau, dove avranno luogo spettacoli per bambini, concerti, eventi gastronomici e attività teatrali. Accanto, il mercatino natalizio sarà ospitato in una tendostruttura con casette di legno addobbate a festa.

La realizzazione del villaggio è a carico del soggetto privato, contribuendo a completare il programma di intrattenimento e spettacolo che la città di Rimini offre tradizionalmente durante le festività di fine anno.