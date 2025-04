Rimini, torna il treno da Monaco e si allunga anche a Riccione e Cattolica

RIMINI. Non solo i due nuovi collegamenti aerei targati Easyjet con Londra e Basilea. A Rimini approda anche il treno da Monaco di Baviera. Il convoglio Monaco-Rimini di Deutsche Bahn e Öbb si ferma oggi in stazione a Rimini, in perfetto orario alle 17.30, dopo la sosta a Cesena. Per tutta l’estate, fino al 6 ottobre farà avanti e indietro, ogni giorno, tra Germania e Riviera romagnola, con le fermate aggiuntive, oltre Cesena e Rimini, di Riccione e Cattolica. A bordo del treno inaugurale ci sono oggi il responsabile marketing e relazioni esterne Db Bahn Italia, Marco Monaco, il neo amministratore delegato di Trenord Andrea Severini, la referente commerciale e marketing Öbb Erica Bragastini. “Per i nostri ospiti tedeschi che sceglieranno i nuovi treni Railjet del Monaco-Rimini la vacanza attiva e sostenibile inizia già dal viaggio”, sottolinea l’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni. Per poi proseguire lungo i waterfront pedonalizzati della Riviera arredati con aree giochi per bambini e spazi fitness; le piste ciclabili che portano in Valmarecchia, Valconca ed entroterra romagnolo. “Più di cinque mesi di collegamenti giornalieri- aggiunge- sono un’importante opportunità per consolidare il mercato tedesco, che di anno in anno sta registrando un incremento costante nelle presenze”.

Non può mancare per il primo benvenuto il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad: “Le amicizie più forti sono quelle che si rinsaldano non solo con le parole, ma con i fatti- commenta- e questo treno è un fatto vero, bello, solido. Ormai una tradizione che quest’anno diventa ancora più ampia e moderna, grazie al coinvolgimento di Riccione e Cattolica e ad un servizio tecnologicamente ancora più avanzato”. L’arrivo del treno Railjet nella Perla Verde, aggiunge la prima cittadina Daniela Angelini, rappresenta “una grande conquista per la nostra città. Il collegamento diretto con Monaco di Baviera rafforza il nostro legame con il mercato tedesco e ci inserisce in un circuito europeo di mobilità sostenibile e accessibile”. Dello stesso avviso la collega della Regina Franca Foronchi: “Railjet ci avvicina ancora di più alla Germania. Con questo collegamento sarà ancora più facile e rapido raggiungerci e far vivere così ai nostri ospiti il gusto di vivere nella nostra riviera”.

I Railjet new generation, realizzati da Siemens, con connessione wifi a bordo, hanno una capacità di 532 posti e una velocità massima di 230 chilometri all’ora. Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in classe business. Nella carrozza multifunzionale sono disponibili tre posti per carrozzine per disabili con ingressi a pianale ribassato, sei portabiciclette e spazio per sci e snowboard.