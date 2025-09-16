Rimini, torna il raduno nazionale dei Carlini dal 19 al 21 settembre

Per l’undicesimo anno consecutivo, Rimini ospita l’evento più atteso dagli amanti dei carlini: “Pugs on the Beach”, il raduno nazionale ideato e organizzato da Simona Trecordi, pet content creator e fondatrice del brand Pimp My Pug. L’evento si terrà all’Hotel Principe for Pet Lovers (viale Regina Elena 197). La partecipazione è gratuita per chi soggiorna in hotel; per gli esterni, l’ingresso è previsto a partire da 15 euro a persona. Sono ammessi anche cani di piccola taglia, purché fratellini socievoli dei carlini partecipanti.

Dal 19 al 21 settembre 2025, Rimini ospiterà nuovamente questo appuntamento diventato simbolo della cultura pet-friendly italiana, tra giochi, sfilate, turismo consapevole e una community affezionata che continua a crescere.

Giunto alla sua 11ª edizione, il raduno conferma una crescita costante di partecipazione: oltre 100 carlini attesi e più di 150 persone già iscritte da tutta Italia e dalla Svizzera. Rispetto all’edizione 2024, si stima un incremento del +20%, a testimonianza di un legame sempre più forte tra i membri della community.

Durante le tre giornate, gli ospiti potranno partecipare a una serie di attività pensate per divertirsi insieme ai propri carlini e rafforzare il senso di condivisione. Il programma prevede sfilate amatoriali con premi speciali (per il carlino più anziano, il più giovane e quello arrivato da più lontano), giochi in spiaggia, una gita sulla ruota panoramica e le divertenti Para-Olimpiadi del Carlino, con corse sui passeggini.

Non mancherà il momento solidale con la tradizionale lotteria benefica a favore di Leon’s Pug Rescue Salvacarlino, l’associazione che si occupa del recupero e dell’adozione dei carlini meno fortunati.