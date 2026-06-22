Rimini torna Bandiera Blu dopo quindici anni

Ieri mattina in piazzale Kennedy si è svolta la cerimonia di alzabandiera della Bandiera Blu FEE 2026 assegnata al Comune di Rimini, riconoscimento internazionale sulla qualità delle acque di balneazione, la gestione sostenibile del territorio e i servizi ambientali. Rimini torna a fregiarsi del vessillo dopo quindici anni. Il riconoscimento era stato consegnato ufficialmente il 14 maggio a Roma, nella cerimonia nazionale FEE.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora alla Transizione ecologica Anna Montini e il presidente nazionale di FEE Italia Claudio Mazza, insieme ad associazioni ambientaliste, operatori balneari e cittadini.

La scelta di piazzale Kennedy non è casuale: sotto la piazza si trovano le grandi vasche sotterranee di accumulo delle acque meteoriche, entrate in funzione tra il 2019 e il 2020 nell’ambito del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), il programma di interventi sul sistema fognario e depurativo della città considerato determinante per il recupero della qualità delle acque. Le vasche sono oggi integrate nel Parco del Mare.

«Questa bandiera appartiene ai cittadini di Rimini», ha dichiarato il sindaco Sadegholvaad. «È il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto istituzioni, gestori, tecnici e tutta la città. È un traguardo che ci rende orgogliosi ma che rappresenta anche uno stimolo a proseguire con determinazione sulla strada della sostenibilità.»

«Sotto questo piazzale si trovano opere che hanno cambiato il rapporto tra Rimini e il suo mare», ha aggiunto l’assessora Montini, annunciando anche l’avvio della diffusione di un decalogo per la riduzione della plastica monouso promosso dall’alleanza delle città italiane affacciate sul mare, di cui Rimini è tra i promotori.

«Rimini rappresenta un esempio di come la Bandiera Blu fotografi un insieme articolato di politiche pubbliche», ha commentato Claudio Mazza di FEE Italia. «Il ritorno di Rimini testimonia l’efficacia di un percorso costruito negli anni con una visione chiara e investimenti concreti.»