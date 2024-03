Rimini torna al centro della musica: il Mir Club alla fiera dal 7 al 9 aprile

Mir Club torna in fiera a Rimini dal 7 al 9 aprile, quale punto di riferimento per professionisti e appassionati di Djing, clubbing e musica elettronica. In programma appuntamenti e contenuti per dare opportunità di sviluppo delle competenze tecniche e di networking per dj e producers di ogni livello, annuncia Italian Exhibition Group, società che riunisce i padiglioni di Rimini e Vicenza. Mir - Live Entertainment Expo è giunta alla sua settima edizione e rappresenta “la più vasta esposizione di settore a libero accesso (e utilizzo) mai realizzata in Italia prima d’ora”, sottolinea Ieg. Con l’assistenza di tutor, i visitatori potranno ricevere consigli sull’attrezzatura tecnica più adatta alle singole esigenze scegliendo tra tanti brand.

Tra gli appuntamenti più attesi: le Short Clinic di Federico Doria: sei incontri lo YouTuber italiano del settore che guiderà gli appassionati alla scelta dei migliori hardware, all’analisi dei software di mixaggio, con approfondimenti sugli accessori must have. Mir Club è anche caccia ai nuovi talenti: con “Demolition Panel”, domenica 7 aprile, i dj producer potranno far ascoltare le proprie tracce inedite ai professionisti della radio, della discografia, dei club e della produzione. Lunedì 8 inoltre si terrà la “Dj Round Table”: uno spazio per gli incontri con i direttori artistici e i proprietari di alcuni dei più importanti locali e festival italiani, alla continua ricerca di talenti. Infine, ovviamente la musica sarà la protagonista della tre giorni: dalle 18 saliranno in consolle alcuni protagonisti di Mir Club in una vera e propria jam session che coinvolgerà tutti i presenti.