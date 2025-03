“Todro” non ce l’ha fatta. Gianfranco Panighelli, 79anni, uno degli storici ristoratori della zona nord di Rimini, è morto all’Infermi dove era ricoverato in gravi condizioni. “Se ne va un uomo che è stato un pilastro della storia dell’accoglienza di Rimini e di Viserba in particolare – scrive il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Ci mancherà, tanto, la sua professionalità, la sua ironia e il suo amore per la nostra Città”.

I funerali si terranno alla chiesa di Viserba mare mercoledì 12 marzo ore 15.