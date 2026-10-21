Rimini, “ti vengo a prendere e ti ammazzo”: l’incubo del parroco finisce in carcere

Si sono aperte le porte del carcere per il 39enne rumeno a processo per tentativo di violenza privata e minacce nei confronti del parroco di una chiesa non lontana dal centro storico.
Così ha deciso il giudice dopo la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal pm Luca Bertuzzi, in seguito all’accertamento di una doppia violazione, da parte dell’uomo, del divieto di dimora nel territorio della Provincia di Rimini, senza però, a quanto pare, avvicinarsi alla persona offesa. L’uomo, su cui pendeva anche un divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, ha in essere due procedimenti penali davanti alla giudice Adriana Cosenza, che inizieranno a dicembre, dopo il rinvio a giudizio disposto dalla gip Raffaella Ceccarelli.