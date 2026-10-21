Rimini, “ti vengo a prendere e ti ammazzo”: l’incubo del parroco finisce in carcere

Gli atti persecutori (poi riconvertiti in tentativo di violenza privata) ai danni del prete, che ha più volte chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine, denunciando ai carabinieri gli episodi, sono iniziati alla fine del 2023, quando il 39enne, difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, ha iniziato a non essere più soddisfatto dell’aiuto, anche economico, che fino a quel momento aveva ricevuto dal parroco. Così, con fare minaccioso, aveva preso a entrare in chiesa per ricaricare il cellulare, dimostrandosi sempre ostile anche nei confronti dei parrocchiani, oltre a pretendere continuamente soldi dal parroco, che non si è fatto scrupoli a minacciare di morte.

Il 39enne, senza fissa dimora e con problemi di dipendenza dall’alcol, inizialmente chiedeva, come tanti, un aiuto per mangiare o un posto dove riposare e ricaricare il cellulare; poi, tra la fine del 2023 e la primavera del 2024, le sue azioni si sono fatte più invadenti, arrivando a vere e proprie minacce di morte. Una persecuzione che il sacerdote si era deciso a denunciare solo quando aveva capito che, non facendolo, avrebbe messo a repentaglio anche l’incolumità di tutti i parrocchiani. Inoltre, il 9 dicembre del 2023, la parrocchia aveva subito il furto di un pulmino Ducato. Dalle telecamere di sorveglianza era emerso che sul luogo del furto erano stati visti il rumeno e un suo amico, per cui i sospetti erano stati indirizzati verso il 39enne.

All’indomani del furto, il parroco e altri due parrocchiani avevano chiesto spiegazioni al rumeno, dicendogli di non disturbare più in chiesa. Incurante della richiesta del sacerdote, l’uomo si era ripresentato altre numerose volte e, un giorno di metà gennaio, aveva suonato il campanello della canonica per minacciare il sacerdote: “So dove abiti, ti vengo a prendere e ti ammazzo”. Inoltre, non poche volte il rumeno aveva tentato di persuadere il parroco a rimettere le querele già sporte: richieste, a suon di minacce di morte, che però non hanno sortito l’effetto desiderato. Gli insulti e le minacce si sono ripetuti a scadenza regolare, seguiti sempre da richieste di aiuto e di soldi. Per oltre un anno, almeno fino alla metà di ottobre, il rumeno ha fatto irruzione in chiesa e in canonica, turbando profondamente la vita della parrocchia. D.B.