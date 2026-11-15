Rimini. «Ti uccido e faccio male al tuo fratellino». Coltello e cavo stretto al collo: in carcere

Si sono aperte le porte del carcere per un 35enne umbro residente a Riccione, indagato per maltrattamenti aggravati, lesioni personali e stalking nei confronti della compagna di 20 anni. Un rapporto sentimentale che si sarebbe trasformato, in pochi mesi, in una spirale di violenze, umiliazioni e controllo ossessivo. Un coltello puntato contro la fidanzata, un cavo del caricabatterie del telefono stretto attorno al collo e minacce di morte, fino alla rottura, seguita da nuove intimidazioni e dalla minaccia di diffondere fotografie e video intimi della ragazza.

A disporre la custodia cautelare, su richiesta del pm Luca Bertuzzi, è stata la gip Raffaella Ceccarelli, che ha ritenuto concreto e attuale il pericolo che il 35enne possa reiterare le condotte violente, considerando inadeguate misure meno restrittive. Per questo ha disposto il carcere per l’ipotesi di maltrattamenti aggravati. Pur riconoscendo gravi indizi anche per lo stalking successivo alla fine della relazione, non ha applicato per quest’ultimo reato un’autonoma misura cautelare.