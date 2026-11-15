Rimini. «Ti uccido e faccio male al tuo fratellino». Coltello e cavo stretto al collo: in carcere

Rimini
La giovane doveva inviare al compagno le foto per dimostrare dove si trovasse
La giovane doveva inviare al compagno le foto per dimostrare dove si trovasse

Si sono aperte le porte del carcere per un 35enne umbro residente a Riccione, indagato per maltrattamenti aggravati, lesioni personali e stalking nei confronti della compagna di 20 anni. Un rapporto sentimentale che si sarebbe trasformato, in pochi mesi, in una spirale di violenze, umiliazioni e controllo ossessivo. Un coltello puntato contro la fidanzata, un cavo del caricabatterie del telefono stretto attorno al collo e minacce di morte, fino alla rottura, seguita da nuove intimidazioni e dalla minaccia di diffondere fotografie e video intimi della ragazza.

A disporre la custodia cautelare, su richiesta del pm Luca Bertuzzi, è stata la gip Raffaella Ceccarelli, che ha ritenuto concreto e attuale il pericolo che il 35enne possa reiterare le condotte violente, considerando inadeguate misure meno restrittive. Per questo ha disposto il carcere per l’ipotesi di maltrattamenti aggravati. Pur riconoscendo gravi indizi anche per lo stalking successivo alla fine della relazione, non ha applicato per quest’ultimo reato un’autonoma misura cautelare.

Con la convivenza i primi guai

La vicenda, secondo quanto emerso, sarebbe cominciata nell’agosto scorso, quando i due avevano iniziato a convivere in un appartamento di un residence di Riccione. Da quel momento la giovane sarebbe stata sottoposta a continue aggressioni fisiche e verbali: schiaffi, pugni alla schiena, capelli strappati e spinte contro pareti e mobili. In un’occasione l’uomo le avrebbe stretto al collo il cavo metallico di un caricabatterie, colpendola poi alla mano con la spina. Avrebbe inoltre impugnato un coltello a serramanico, minacciando di ucciderla e di fare del male anche ai suoi familiari, compreso il fratellino di 11 anni. In un’altra occasione, invece, il 35enne l’avrebbe minacciata di versarle addosso una pentola d’acqua bollente.

Controlli e “graffiti”

Tra gli episodi più inquietanti contestati c’è quello della notte tra il 26 e il 27 ottobre. La ragazza sarebbe stata immobilizzata sul letto e costretta a subire disegni osceni sul corpo, tracciati con un pennarello indelebile, soltanto per schernirla e denigrarla. Le lesioni riportate (arrossamenti al collo, ematomi e graffi) sono state giudicate guaribili in 25 giorni. L’uomo, inoltre, avrebbe imposto alla compagna un controllo costante, vietandole di frequentare familiari e amiche o luoghi come la biblioteca, cancellando i suoi profili social, verificando i messaggi sul cellulare, monitorandone gli spostamenti in tempo reale attraverso un’applicazione e pretendendo l’invio compulsivo di foto dei docenti a scuola.

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A fine ottobre la loro convivenza si è interrotta, ma le intimidazioni non sarebbero finite. Tra quei giorni e l’inizio di novembre, tra Riccione e Rimini, il 35enne avrebbe continuato a minacciare e molestare l’ex compagna, arrivando a prospettare la diffusione di immagini e filmati intimi della ragazza in suo possesso, oltre a diffondere false notizie lesive della sua reputazione tra i colleghi di lavoro. A ricostruire la vicenda sono stati la denuncia della 20enne, le testimonianze dei vicini e dei compagni di scuola, il referto del pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini e le registrazioni audio e video raccolte dagli investigatori.

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