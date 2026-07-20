Rimini, “ti tiro un pugno e ti sputo in faccia” e stacca luce e gas a compagna e figlio

«Ti tiro un pugno o un calcio e ti sputo in faccia». Per lui era ormai diventata un’abitudine rivolgersi così alla compagna, con la quale aveva appena iniziato a convivere. A queste frasi il 27enne aggiungeva insulti anche in presenza di altre persone, fino ad arrivare ad abbandonare il tetto coniugale, disinteressandosi completamente della necessità di aiutare economicamente la donna e il figlio di 15 mesi.
Comportamenti che hanno portato il pm Luca Bertuzzi, al termine delle indagini preliminari, a chiedere per l’uomo il rinvio a giudizio con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. La richiesta sarà discussa a metà del prossimo mese di gennaio davanti al gup Alessandro Capodimonte.