Rimini. Terzo casello autostradale, il Comune accelera

Il Comune di Rimini accelera su due fronti cruciali per la viabilità cittadina: il terzo casello autostradale in zona Fiera, considerato strategico per alleggerire il traffico nella zona nord, e l’avvio della circonvallazione di Santa Giustina, i cui cantieri prenderanno il via a marzo. L’iter del casello, pur complesso, entra ora in una fase di rilancio politico e tecnico. «Alla fine dell’ultimo Meeting fieristico di agosto, insieme al sindaco Sadegholvaad e il presidente di Ieg Ermeti, abbiamo incontrato l’onorevole Morrone e il ministro Salvini», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. «Abbiamo consegnato un dossier redatto dal Comune e da Ieg, ribadendo l’importanza del casello non solo per la Fiera, ma per tutta la zona nord della provincia». Un punto decisivo, sottolinea Morolli, riguarda la sostenibilità economica dell’opera. «Nel report abbiamo evidenziato anche la tenuta finanziaria del progetto, perché era fondamentale dimostrare che il casello sta in piedi anche dal punto di vista economico». Da qui l’avvio di contatti continui con il ministero e con Autostrade per l’Italia. «In questi mesi abbiamo avuto rapporti costanti con lo staff del ministro. La volontà è quella di risentirci e organizzare un incontro già in questo mese di gennaio per capire come prosegue questa istanza del territorio».

La strategia

Il terzo casello, ribadisce l’assessore, si inserisce in una strategia più ampia di miglioramento della viabilità. «In questi anni non siamo stati fermi: penso al sottopasso di via Barsanti, finanziato nell’ultimo piano triennale, che ci permetterà di “mandare in soffitta” il semaforo di Fiabilandia. O ancora alla bretellina che porta verso l’MD e al sottopasso di via della Repubblica. Gli interventi ci sono e gli investimenti comunali anche». Però, non sono sufficienti. «Manca ancora un tassello fondamentale, ed è il terzo casello. Per questo a gennaio vogliamo marciare forte».

Niente date certe