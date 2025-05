Rimini, Terranova lancia il nuovo concept store

RIMINI. Terranova (brand di abbigliamento giovane e contemporaneo parte del Gruppo Teddy) dà vita al nuovo concept store Riviera 2.0. «Questo concept», scrive in un comunicato il Gruppo Teddy, «nasce dalla volontà di far evolvere l’identità storica di Terranova, ripartendo dalle radici della Riviera di Rimini e dal suo spirito pop originario, reinterpretandolo in modo attuale e vitale»

Il nuovo format, dopo aver esordito al Centro Commerciale “Il Centro” di Arese, arriverà entro la fine del 2025 in oltre 20 negozi in 10 nazioni. «L’estetica», si legge nella nota, «richiama il calore e la spontaneità del territorio con materiali naturali, luce calda e installazioni che evocano leggerezza e movimento. L’accoglienza è sottolineata dall’installazione luminosa “CIAO” all’ingresso, simbolo di inclusione e positività. Elemento centrale del format è la passerella, che guida l’esperienza d’acquisto con la stessa libertà di una passeggiata sul lungomare. Il legno naturale richiama le strutture balneari e il calore della spiaggia. Anche i camerini sono pensati per offrire un’esperienza pratica e accogliente. Semplici, funzionali e dall’atmosfera rilassata, sono caratterizzati da tende a righe che richiamano quelle degli stabilimenti balneari della Romagna, per un tocco di autenticità e leggerezza».

«Per sostenere la nostra crescita e risultare attrattivi e innovativi agli occhi dei nostri clienti è necessario essere al passo con gli sviluppi del mercato. Le nostre origini e i nostri valori sono elementi distintivi che vogliamo valorizzare in tutto il mondo con questo nuovo format, dimostrando anche attenzione a tutti i più moderni strumenti di contatto con i clienti», dichiara il Direttore Sviluppo di Teddy Luca Binci.

«Emozionare e coinvolgere in un ambiente contemporaneo sono le parole d’ordine del nostro nuovo format. La relazione con i clienti è per noi fondamentale e questa evoluzione vuole essere un modo per fornire loro una ulteriore dimensione del rapporto con il brand. Intendiamo anche rafforzare una strategia omnicanale che ci consenta di mantenere la fiducia dei clienti e la rilevanza nei loro confronti in ogni momento d’acquisto», aggiunge il direttore creativo di Terranova Roberto Fantoni.

Il Gruppo Teddy ha un fatturato consolidato superiore a € 672 mln milioni di euro (dati al 2023). Commercializza i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB 24 ed è presente tramite le attività retail (negozi monomarca) e wholesale (ingrossi) in 80 nazioni di tutto il mondo, è nato nel 1961 a Rimini.