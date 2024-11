Rimini, terminati i lavori per la separazione delle reti nel bacino di Viserbella

I lavori per la separazione delle reti nel bacino di Viserbella sono terminati e da oggi il bacino è uno scarico di sole acque piovane e di drenaggio. Lo annuncia il Comune, che ha ricevuto una lettera (rivolta anche ad Arpae, Ausl, Consorzio di bonifica) da Hera dove si comunica appunto la conclusione degli interventi di risanamento dello scolmatore di rete fognaria mista con la completa separazione delle reti della fossa Viserbella e la regolarizzazione degli allacci necessari per la certificazione del risanamento fognario del bacino. Hera comunica anche che è stato verificato l’adempimento da parte dei proprietari di immobili alle disposizioni contenute nelle varie ordinanze emesse dal Comune. La lettera della multiutility dà dunque il via agli adempimenti formali per ottenere nei prossimi giorni la certificazione del risanamento di uno degli ultimi due scarichi a mare con interventi in corso nell’area di Rimini nord assieme alla fossa Brancona, il cui completamento è previsto nel 2025. Salgono dunque a otto gli scarichi a mare riqualificati (Viserbella, Sacramora, Turchetta, Matrice, Pedrera Grande, Sortie a cui si aggiunge a sud Ausa e Roncasso) su dodici sfioratori presenti sul tratto di costa riminese (Pedrera Grande, Brancona, Viserbella, Sortie, Sacramora, Turchetta, Matrice, Ausa, Colonnella 2, Colonnella 1, Rodella, Roncasso). L’intervento complessivo di separazione dei bacini Brancona e Viserbella, ricorda il Comune, è stato suddiviso in sette lotti per limitare il più possibile l’impatto sulla città. Si sono conclusi per primo, secondo, quarto e settimo lotto, che permettono l’utilizzo esclusivo della fossa Viserbella per le sole acque meteoriche.

Sono in esecuzione i lavori sul nuovo sollevamento Brancona, mentre si è già conclusa la posa della condotta lungo via Lotti. Rimangono da realizzare gli interventi relativi alle reti del terzo, quinto e sesto lotto. Per questi interventi sono state aggiudicate le gare d’appalto per l’individuazione delle imprese esecutrici con previsione di completamento delle opere per il 2025, sottolinea il Comune. Una volta terminato questo intervento vedrà impiegati 16 milioni di euro.