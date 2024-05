Rimini, tentò di rubare due cuccioli di bulldog francese da un condominio, condannato a un anno

E’ stato condannato a un anno di reclusione, contro i quattro chiesti dal pubblico ministero d’udienza, il 27enne di origine rumena a processo per una serie di reati tra cui quello di aver tentato di rubare due cani di razza nel cortile di una palazzina a Miramare.

Otto mesi fa l’uomo era stato arrestato dalla polizia di Stato di Rimini e mercoledì mattina è comparso davanti al gup, Vinicio Cantarini per il rito abbreviato con la difesa dell’avvocato Cinzia Bonfantini.

La vicenda estremamente ingarbugliata aveva portato a giudizio il 27enne con ben 5 capi di imputazione, tra cui quello di rapina che invece il giudice ha derubricato in tentato furto. Quel pomeriggio di ottobre alle 16.30 alla sala operativa della Questura era infatti arrivata una segnalazione per il tentato furto di due cagnolini. Un giovane, secondo il racconto del richiedente, era stato sorpreso da alcuni inquilini mentre cercava di impossessarsi di due cuccioli di bulldog francesi che si trovavano nel cortile del condominio.

Il 27enne, che era a sua volta in compagnia di un cane husky di sua proprietà, aveva avuto una reazione molto violenta verso il proprietario dei cuccioli e dei passanti che lo avevano circondato. Il proprietario dei cani, un pensionato di origine calabrese, si era fatto medicare in pronto soccorso e in giudizio si è costituito parte lesa con l’avvocato Angelo Gencarelli. Per lui il giudice ha stabilito una provvisionale di 5mila euro di danno.