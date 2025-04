Rimini. Tentato furto in cantiere, tre arresti della Polizia

Nella serata del 25 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per tentato furto aggravato in zona Ospedale.

Allertati da un cittadino che aveva segnalato intrusi in un cantiere edile verso le 23:00, gli agenti hanno sorpreso i tre mentre rovistavano all’interno di un container, dopo aver forzato il lucchetto. I malviventi hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati.

Dal sopralluogo è emerso che stavano accumulando attrezzature e materiali di valore per diverse migliaia di euro.

I tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e trattenuti in Questura in attesa del processo per direttissima del 26 aprile.