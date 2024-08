Rimini. Tentata rapina alla fermata del bus a Miramare, uomo preso a pugni. La Polizia arresta l’autore

Tentata rapina a Miramare mercoledì sera. Verso le 22.30 una Volante della Polizia è intervenuta per la segnalazione di un’aggressione: la vittima riferiva che, mentre si trovava alla fermata dell’autobus, in compagnia di sua moglie, gli si avvicinava un nordafricano che sfilava alla donna il cellulare dalla tasca posteriore destra dei pantaloncini. Accortasi di quanto accaduto la vittima strattonava l’autore del furto per lo zaino, riuscendo a recuperare il proprio cellulare che, in seguito a tale gesto, cadeva a terra. A questo punto lo straniero estraeva dalla tasca un coltello a scatto, minacciando la donna; in questo frangente, interveniva il marito in difesa di quest’ultima, e veniva colpito con un pugno dall’uomo, che poi si dava alla fuga. Nonostante il colpo subito contattava i soccorsi e seguiva a distanza l’aggressore. Gli agenti di polizia sono riusciti a fermare lo straniero indicato dai coniugi, il quale si mostrava minaccioso e non collaborativo. L’uomo veniva trovato in possesso dell’arma e veniva condotto in Questura per la corretta identificazione, in quanto sprovvisto di documenti e, successivamente, arrestato per tentata rapina aggravata.