Rimini, tentata rapina al supermercato, un cliente fotografa la targa durante la fuga e il ladro viene scoperto

La Squadra Mobile di Rimini ha svolto una tempestiva attività investigativa dopo un tentativo di rapina commesso, ieri, lunedì 12 ottobre, intorno alle ore 13, presso il supermercato Eurospin della zona Padulli. Un uomo, con il volto travisato, ha fatto irruzione e minacciato una cassiera con un coltello e un oggetto presentato come un ordigno esplosivo, allo scopo di ottenere l’incasso.

Le immediate indagini hanno consentito di valorizzare in tempi rapidi gli elementi raccolti sul luogo del fatto, attraverso un’attenta analisi delle immagini acquisite e dei sistemi di videosorveglianza, oltre ad accertamenti sul veicolo utilizzato dall’autore per la fuga. Su quest’ultimo, in particolare, fotografato da un cliente durante la fuga, nonostante il tentativo di occultare la targa da parte del rapinatore, gli investigatori, incrociando i dati delle varie banche dati in uso alle forze di polizia, sono riusciti a risalire al possesso dello stesso modello da parte di un riminese, noto per essere già stato denunciato in passato per diversi reati contro il patrimonio.

La convergenza dei diversi riscontri ha permesso di individuarlo e di procedere a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti elementi ritenuti compatibili con le modalità esecutive del tentativo di rapina. Al termine delle attività, infatti, l’uomo, 42 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini per tentata rapina aggravata.