Rimini, tentano di rubare in gioielleria, arrestate due donne

RIMINI. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato due donne di 44 e 24 anni, ritenute responsabili di rapina impropria ai danni di una gioielleria del centro cittadino.

I fatti si sono svolti poco prima dell’orario di chiusura, quando le due donne sono entrate nell’attività commerciale chiedendo al titolare di visionare diversi oggetti preziosi. Con una serie di richieste insistenti e incalzanti, la coppia è riuscita a far esporre un numero crescente di gioielli, creando ad arte un clima di confusione sul banco di vendita. Approfittando della situazione, la quarantaquattrenne si è impossessata di un rotolo contenente monili dal valore superiore ai 15.000 euro, nascondendolo all’interno di un capo d’abbigliamento che teneva in mano.

L’insospettito gioielliere e la moglie si sono accorti immediatamente del furto, allertando le forze dell’ordine e sbarrando la strada alle due finte clienti per impedirne la fuga. A quel punto, vistosi scoperte, le donne hanno reagito aggredendo fisicamente i commercianti con spintoni e cercando di interrompere le comunicazioni scaraventando a terra il modem telefonico.

La ferma reazione dei proprietari e il tempestivo arrivo della pattuglia dell’Arma hanno vanificato ogni tentativo di allontanamento. I Carabinieri hanno bloccato le malviventi e recuperato l’intera refurtiva, che è stata subito restituita ai legittimi proprietari.

Dai successivi accertamenti condotti in caserma è emerso che entrambe le donne, originarie del Veneto, vantano precedenti penali; in particolare, una delle due è risultata gravata da numerosi reati analoghi messi a segno in diverse località del Nord Italia. Conclusi gli atti di rito, le donne sono state trasferite presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria riminese.