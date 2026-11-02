Rimini, tenta la spaccata in lavanderia con un tombino: tradito dalle tracce di sangue e arrestato

Tentato furto con spaccata nella serata di domenica a Rimini, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Intorno alle 20.50, un residente del centro storico si è affacciato al balcone dopo aver sentito forti rumori in strada, sorprendendo un ragazzo vestito con una felpa celeste mentre cercava di sfondare la vetrata di una lavanderia usando un tombino.

Messo in fuga dalle grida del testimone, il malvivente ha lasciato dietro di sé il tombino manomesso, i vetri infranti e vistose tracce di sangue sul marciapiede, causate dalle ferite riportate durante la spaccata. Seguendo la scia ematica, gli agenti sono arrivati al cancello di un condominio poco distante, indirizzando subito le ricerche verso l’abitazione di una famiglia nota alle forze dell’ordine.

Una volta all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno ritrovato le stesse macchie di sangue sul pavimento e rintracciato il giovane, i cui abiti coincidevano perfettamente con la descrizione fornita. Nascosta nella biancheria intima, il ragazzo aveva una busta di carta macchiata di sangue contenente 120 euro in contanti. Considerata la sua pericolosità e il concreto rischio di reiterazione, il giovane è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida.