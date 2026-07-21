Rimini, tenta di usare la carta di credito rubata: arrestato

RIMINI. I Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino marocchino 44enne, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile di utilizzo indebito di carta di credito oggetto di furto. I militari si sono recati su indicazione della Centrale Operativa presso un esercizio commerciale di via Destra del Porto, dove l’uomo tentava di pagare della merce utilizzando una carta di credito poi risultata provento di furto.

Gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare che la carta era stata asportata, nel corso di un furto su autovettura consumato a Rimini la notte del 19 luglio. La tessera è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini, in attesa della traduzione presso la Casa Circondariale di Rimini, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, prontamente informata, mentre proseguono le indagini per ricostruire compiutamente la vicenda e individuare il complice.