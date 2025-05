Rimini, tenta di truffare un 91enne ma l’anziano lo fa arrestare

RIMINI. Cerca di truffare un 91enne ma l’anziano si dimostra più sveglio di lui e lo fa arrestare a 23 anni. Tutto è successo a Rimini dove un anziano è stato contattato per un tentativo di truffa. Il primo abboccamento è avvenuto al telefono: con un messaggio l’uomo è stato “informato” del fatto che qualcuno ha effettuato un acquisto in Svizzera con i codici della sua carta di credito e che per bloccare la transazione deve mettersi in contatto con il servizio clienti. Qui l’uomo viene invitato a fornire il codice pin e altri dati sensibili ma il sospetto si materializza all’improvviso quando al 91enne viene poi chiesto di lasciare la carta di credito nella cassetta della posta per farla prelevare il giorno successivo da un carabiniere. L’anziano contatta così la polizia che si apposta e vede il 23enne prima ritirare la busta con la carta di credito e poi andare via. Il ragazzo viene perciò bloccato e poi arrestato.