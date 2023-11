Rimini. Tenta di strangolarla e minaccia di buttarsi dall’auto in corsa se lei non gli dice di amarlo: 40enne a processo

La sua vita non era più una vita. Non poteva usare il cellulare. Non poteva sorridere. Non poteva guardare in direzione di altri uomini. A casa era un inferno. E l’uomo che diceva di amarla minacciava continuamente il suicidio o sbatteva la testa contro il muro per “dimostrarle affetto”. Atto gravissimi di autolesionismo che spacciava per sentimenti di gelosia. Una volta, mentre guidava a forte velocità, aveva persino minacciato di buttarsi dall’auto se la sua compagna non gli avesse garantito di amarlo. Poi, la scorsa estate, aveva addirittura tentato di strangolarla per poi minacciarla: “Se parli con qualcuno di quello che è successo, se fai denuncia ammazzo te e i tuoi figli”. A quel punto, invece, era partita la denuncia. Un codice rosso in piena regola. Le indagini erano state condotte dagli agenti della squadra mobile: il sostituto procuratore Luca Bertuzzi aveva riscontrato l’ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia e l’uomo, un quarantenne originario di San Giovanni Rotondo, residente nel riminese, era stato colpito da un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ora la Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia. Il 40enne comparirà il 14 marzo davanti al Gup del Tribunale di Rimini.