Rimini. Telecamere ztl accese, agenti ai varchi: “Daremo indicazioni tutta l’estate”

E’ partita senza grosse criticità la fase di pre-esercizio della ztl centro storico-borgo San Giuliano. Ieri mattina, puntuali, alle 8.30, le “telecamere spia” posizionate all’ingresso dei 13 varchi si sono attivate, alla ricerca dei primi trasgressori: gli automobilisti sprovvisti del permesso d’ingresso. «Durante la mattinata - spiega l’ispettore della Polizia locale, Luigi Spetrini - abbiamo controllato sei varchi, stazionando venti minuti ognuno. Nel pomeriggio sono stati poi, controllati altri quattro varchi e in serata, fino alle 23.50, i rimanenti tre. Il compito della pattuglia formata da due agenti è stato e sarà anche nei giorni successivi quello di dare indicazioni e suggerimenti agli automobilisti e a chiunque ce le chiederà, rispetto alla modalità di accesso alla ztl e a come ottenere i permessi. C’è, comunque, da dire che la stragrande maggioranza degli automobilisti transitati finora (ieri, ndr) era munita di regolare permesso residenti». Ad oggi sono stati quasi 4.500 (4.300 per la precisione) i riminesi provvisti dei ticket. Va ricordato che i trasgressori immortalati dall’occhio della telecamera, in questa fase iniziale, non saranno multati, «almeno fino a quando non terminerà il pre-esercizio, che andrà avanti per tutta l’estate». Ma attenzione, però. Perché i vigili su strada, avverte Spetrini, «così come hanno fatto finora, continueranno a comminare le sanzioni, qualora, all’interno della zona a traffico limitato, si dovessero trovare davanti ad un’auto priva di contrassegno ztl». E sono multe salate: 83 euro, che potranno scendere a 58 euro per chi pagasse entro tre giorni dalla ricezione del verbale. La presenza della pattuglia ai varchi proseguirà per tutta l’estate e «chiunque, residenti e turisti, potrà ricevere tutte le informazioni utili», conclude l’ispettore della Polizia locale.