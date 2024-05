Rimini, “Tele-laser e autovelox, l’obiettivo non è fare cassa, ma ridurre gli incidenti”: la campagna della Polizia Locale dell’Unione Valconca

Nel mese di maggio e per tutto il periodo estivo la Polizia Locale dell’Unione Valconca, con il coordinamento del comandante Luca Tamburini, ha dato avvio ad una campagna finalizzata al contrasto della velocità eccessiva e dei potenziali pericoli che questa ha sulla sicurezza stradale, tanto in centro abitato quanto nelle zone più periferiche del territorio.

“In questo periodo - sottolinea la Polizia Locale in una nota - le postazioni di controllo effettuate dagli agenti sono state diversificate sia in termini di strade che in termini di modalità operative, utilizzando vari strumenti di cui il comando è dotato, quali tele-laser e autovelox, con postazioni fisse con utilizzo dei box e posti di controllo mirati al contrasto dell’uso dello smartphone alla guida. In tutti i casi le postazioni di controllo (preventivamente segnalate e ben visibili) saranno effettuate a rotazione a zone, già individuate per particolare propensione all’eccesso di velocità e teatro di sinistri stradali. L’obiettivo della campagna non è sorprendere ignari automobilisti allo scopo di “fare cassa”, bensì monitorare la situazione, raccogliere dati statistici, ridurre il numero degli incidenti stradali e sensibilizzare gli utenti della strada nei confronti dell’esigenza di mantenere comportamenti di guida corretti. La campagna sulla sicurezza stradale nel territorio dell’Unione Valconca proseguirà fino al mese di settembre”.