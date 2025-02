Rimini, Teddy festeggia la crescita: “Aperti 100 nuovi negozi nel 2024”

Numeri in crescita per il gruppo di abbigliamento Teddy, con sede a Rimini, e per i propri marchi Terranova, Calliope e Rinascimento. Nel 2024, segnala una nota aziendale, sono stati aperti 100 nuovi negozi “in modo equilibrato” tra mercato italiano e internazionale, compresa la formula Fits You di Rinascimento, in “un contesto in cui si è registrata una ‘calma piatta’ dell’indice dei consumi e il potere di spesa è stato in leggero recupero, ancora lontano dai livelli pre-inflazione”. Il totale dei punti vendita di Teddy al 31 dicembre scorso in tutto il mondo segna oltre 900, con presenza in 39 mercati con negozi fisici e in 31 con attività di vendita online. Per il 2025 c’è l’obiettivo di aprire almeno gli stessi punti vendita del 2024, con l’ambizione di arrivare a 120. È inoltre previsto il varo di 20 nuovi canali di vendita online per Terranova, QB24, Rinascimento e Calliope.

Come canale principale di sviluppo per le vendite online nel 2025 emergono invece i marketplace, situati in vari paesi sia europei sia asiatici. Sono entrati nel network anche 10 nuovi franchise, che hanno iniziato a sviluppare i marchi Teddy sul mercato italiano e estero. Spiega Luca Binci, direttore Sviluppo di Teddy: “Per quello che riguarda il mercato italiano, abbiamo posto l’accento su uno sviluppo qualitativo”, mentre per quanto riguarda l’estero emerge “un buon livello di dinamismo e di opportunità di sviluppo nella parte di Balcani, est Europa e Medio Oriente, una situazione abbastanza stabile nella parte dell’Europa occidentale, mentre nell’area dei paesi Cis (ex Urss) i mercati hanno risentito della situazione geopolitica”. Nel 2024 Terranova ha registrato aperture in 21 paesi, con accento su Andorra, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan. Calliope si è sviluppata in nove, compresi i due nuovi ingressi Austria e Polonia. Rinascimento in tre, tra cui la new entry Spagna.