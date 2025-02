Rimini, taxi e nuove licenze: c’è tempo fino al 28 febbraio per le domande

Il Comune di Rimini ricorda che c’è tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda per l’assegnazione di 14 nuove licenze taxi. Le nuove licenze rappresentano il 20% delle 71 già operative in città (il massimo consentito dalla legge) e includono cinque permessi dedicati a taxi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria, per i quali sono in richiesti requisiti specifici finalizzati all’accessibilità e al comfort dei passeggeri. Per favorire la loro introduzione, dunque, il costo delle licenze per questi taxi sarà inferiore rispetto a quello delle altre così da compensare le spese di adeguamento. Tutte le licenze saranno vincolate all’uso di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni tra 0 e 135 g/km, per migliorare la mobilità sostenibile in città. Inoltre, chi otterrà una licenza dovrà garantire il servizio di prenotazione tramite telefono, messaggi e app per smartphone, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il concorso prevede due prove: una scritta e una orale. Per entrare in graduatoria, i candidati dovranno superare una soglia minima di idoneità. Le prove valuteranno la conoscenza del regolamento comunale, la geografia del territorio, i principali luoghi di interesse turistico, le infrastrutture chiave, una lingua straniera e le competenze necessarie per gestire emergenze. Le prove scritte inizieranno a marzo, seguite dai colloqui per definire la graduatoria finale. Il bando e i documenti allegati sono disponibili sul sito del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it, sezione ‘Bandi, avvisi e concorsi’) e possono essere richiesti al Settore Mobilità (dipartimento3@pec.comune.rimini.it).