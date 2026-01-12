Rimini, taxi: al Sigep debuttano le prime 9 nuove licenze

A Rimini debuttano per il Sigep, il principale salone internazionale alle porte dedicato a gelateria e pasticceria, le prime nove licenze taxi delle 11 assegnate in seguito al bando indetto nel 2025. Per le due ulteriori licenze in attesa dell’operatività definitiva, mancano solo gli ultimi dettagli e i tempi tecnici di consegna del mezzo. Si avvia dunque verso la conclusione l’iter del concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di nuove licenze per l’esercizio del servizio taxi nel Comune di Rimini: delle 14 licenze messe a bando sono state assegnate 11 nuove autorizzazioni, di queste 9 sono già operative e due in fase di conclusione dell’iter per il quale era stata concessa una proroga.