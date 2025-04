Rimini, “Tavolo Giovani”: primo appuntamento giovedì 10 aprile

L’amministrazione comunale di Rimini intende costruire un progetto da presentare alla Regione Emilia-Romagna per ottenere i fondi di un bando a favore dei giovani. Un percorso non in solitaria, ma che vedrà il coinvolgimento diretto delle ragazze, dei ragazzi e delle associazioni del territorio, così da definire assieme gli interventi migliori e più idonei.

L’idea, dunque, è quella di creare un ‘Tavolo Giovani’, ovvero uno spazio di confronto dove chi partecipa può dire la sua su cosa serve davvero ai giovani a Rimini. Da qui nascerà un progetto concreto, frutto di un percorso di confronto, che sarà presentato dal Comune di Rimini alla Regione. L’iniziativa, in particolare, deve avere una durata biennale e un costo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 75.000 euro per ogni annualità; la Regione contribuirà a coprire al massimo il 70% del progetto in caso di approvazione.

Si parlerà di spazi di aggregazione, di lavoro, creatività, partecipazione e anche di strumenti utili come radio web, eventi o percorsi formativi.

Il primo incontro sarà giovedì 10 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, al centro giovani Grotta Rossa in via Della Lontra 40. A seguire, si terranno altri due incontri, martedì 15 aprile (ore 15-17) e martedì 6 maggio (ore 15-17) in sedi ancora da definire.

Per partecipare basta mandare una mail a politiche.giovanili@comune.rimini.it chiedendo di entrare nel Tavolo Giovani. Chi non può venire di persona, potrà partecipare online.