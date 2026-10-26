Rimini, tassa di soggiorno: esenzione estesa a chi ha una disabilità grave e all’accompagnatore

A Rimini via libera dalle Commissioni I e V alla proposta di aggiornamento del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”. La delibera passa ora all’esame del consiglio comunale per il voto definitivo. La novità principale riguarda l’estensione dell’esenzione, finora riservata solo agli invalidi civili al 100%. Accogliendo le istanze delle associazioni territoriali, il beneficio viene esteso a chi ha la certificazione di disabilità grave (Legge 104/1992), di sordità civile o di cecità civile totale, oltre ai cittadini europei con la Carta europea della disabilità valida (lettera “A”). L’esenzione copre anche un accompagnatore in caso di indennità di accompagnamento: per farne richiesta basterà consegnare al gestore della struttura la documentazione entro la fine del soggiorno.
Il testo cita inoltre in modo esplicito i condhotel tra le strutture soggette al tributo, definendo le regole per le strutture che uniscono camere d’albergo e unità abitative introdotte con la recente “variante usi”.