Rimini, Tari 2025 e riduzioni: ecco come aderire al bando del Comune

Si possono presentare fino al prossimo 29 novembre 2024 (e a partire dallo scorso 8 luglio) le domande per partecipare al “Bando riduzione Tari anno 2025”, per accedere al sostegno rivolto alle famiglie più in difficoltà.

Si tratta di un bando, che si rinnova ogni anno, con un finanziamento comunale di 245 mila euro, che attribuisce il diritto alla riduzione del 90% sulla tassa rifiuti, nell’annualità successiva alla raccolta delle domande. Una riduzione che viene calcolata sull’importo ‘dovuto’, relativo all’anno in cui avviene la raccolta delle domande e scontata direttamente con l’emissione della bolletta TARI, nell’annualità successiva.

Questa misura di aiuto è rivolta prevalentemente a tre categorie di beneficiari. I primi sono i nuclei familiari in cui sono presenti pensionati ultra sessantenni, oppure con invalidi del 74%, con un valore ISEE fino a 13 mila euro, che risultano soli, oppure con coniuge pensionato o ancora con a carico minori di età inferiore a 16 anni.

Altra categoria di beneficiari è individuata nei nuclei familiari con un valore ISEE fino a 9 mila euro.

Al bando potranno accedere infine anche i nuclei familiari in cui è presente almeno una delle categorie di lavoratori, con valore ISEE fino a 25 mila euro, che siano disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento per giusta causa o titolari di co.co.co non rinnovate, oppure lavoratori collocati in cassa integrazione, sospesi o interessati da una riduzione dell’orario pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione della domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.rimini.it/servizi/bando-riduzioni-tari. Ufficio bandi per contributi e sussidi Via Ducale 7 - 47921 Rimini - Telefono 0541 704689 - email ufficio.bandi@comune.rimini.it.

Cosa serve

Per gli utenti aventi diritto, la domanda va presentata entro e non oltre l’ultimo giorno utile di apertura del Bando, attraverso una delle seguenti modalità:

Tramite piattaforma OnLine

Tramite raccomandata postale

Personalmente “previo appuntamento”, presso il Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini - Ufficio Bandi, in Via Ducale n. 7 (orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30)

Da quest’anno, per la presentazione delle domande online, si potranno utilizzare anche i punti di facilitazione (Digitale Facile) messi a disposizione dal Comune nelle seguenti sedi (info e prenotazioni al 3534680794 dal lunedì al venerdì 9-13)

Centro storico Saletta corso d’Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 8-13)

Biblioteca Gambalunga via Alessandro Gambalunga 27. Piano primo Sala attigua a quella dei prestiti (lunedì 14-19 e giovedì 8-13)

Laboratorio Aperto via dei Cavalieri 22. Piano terzo raggiungibile con scale interne o ascensore (lunedì 8.30-13.30 e giovedì 13- 18)

Anagrafe Centrale via Marzabotto 25. Piano terra Sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19)

Miramare Sede Decentrata Anagrafe piazza Decio Raggi 2. Piano terra (martedì 8-18)

Viserba Sede Decentrata Anagrafe viale Giuseppe Mazzini 22. Piano terra (martedì e venerdì 8.30-13.30)

Corpolò Sala Tituccio piazzetta del Tituccio 1 (lunedì e giovedì 13-18)