Rimini, Target Sinergie, stato di agitazione e 16 ore di sciopero

FIlcams Cgil Rimini, unitamente alla sua Rappresentanza sindacale aziendale ha aperto lo stato di agitazione per i circa 80 lavoratori Target Sinergie impiegati nell’appalto Hera del “servizio clienti” di Rimini.

“La decisione - spiegano i sindacati in una nota - si è resa necessaria a fronte del mancato raggiungimento di un accordo su elementi fondamentali della retribuzione e dell’organizzazione del lavoro. Lo stato di agitazione è inoltre determinato dalla forte preoccupazione espressa dalle lavoratrici e dai lavoratori rispetto alle ricadute operative derivanti dall’introduzione dei nuovi standard qualitativi (SLA) previsti dalla committente Hera nell’ambito della nuova gara di appalto dei servizi di customer care e back office. Il capitolato di gara, infatti, introduce standard di servizio e indicatori di performance particolarmente stringenti, finalizzati a stabilire tempi di risposta sempre più ridotti, con il pretesto di assicurare maggiore efficienza operativa e livelli di qualità elevati nelle attività di gestione delle richieste e delle pratiche dei clienti. Le nuove modifiche organizzative imposte porteranno nel giro di pochi mesi a turnistiche rigide e a forti limitazioni allo Smart Working e ai diritti connessi; tutto ciò al fine di incrementare eccessivamente la produttività a scapito della qualità del servizio”.

“In questo contesto - termina la nota - l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori ha espresso una netta contrarietà rispetto all’aumento delle pressioni organizzative e dei target produttivi, che verranno scaricati unicamente sul personale, senza un adeguato riconoscimento delle professionalità e senza una garanzia di mantenimento delle condizioni economiche esistenti. FILCAMS CGIL di Rimini ha perciò proclamato formalmente lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della commessa Hera operanti presso Target Sinergie Srl, proclamando contestualmente un primo pacchetto di 16 ore di sciopero”.