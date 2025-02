Il dono di un tedesco all’Italia. Una “signora dei mari” che torna a nuova vita. Non finisce mai la storia di Tarantella, uno splendido yacht a vela costruito nel 1969 dai Cantieri Carlini di Rimini su progetto dello studio newyorchese Sparkman & Stephens. E’ rimasta come fu varata 56 anni fa: costruita a corsi unici di fasciame longitudinale di mogano, lunga poco più di 16 metri, armata a sloop bermudiano in testa d’albero, con timoneria a ruota, un pescaggio di 2,5 metri. Un capolavoro delle capacità dei maestri d’ascia italiani. Una di quelle barche che si notano sia all’ormeggio sia, soprattutto, in navigazione con le linee eleganti che scivolano sul mare.

La sua storia è iniziata sulla riva sinistra del porto canale riminese. Qui Roberto Carlini la costruisce per conto di Alberto Raffaelli, un ingegnere milanese amante del mare e delle regate. Tarantella partecipa subito a una Transadriatica e nel 1971 è in Inghilterra al via della celebre regata del Fastnet. Nonostante i 4 centimetri di spessore lo scafo è veloce e marino e diventa ben presto una delle barche da battere. Come racconta il web magazine Barche d’epoca e classiche, che all’imbarcazione riminese ha dedicato diversi articoli, raccoglie successi nel Campionato del Mediterraneo, alla Giraglia, alla Coppa del Re. «è un purosangue», la descrive Stefano Carlini (il figlio di Roberto) che da tanti anni ormai porta avanti lo storico cantiere riminese. «Nata per fare le regate, ha segnato un’epoca ed è stata una delle barche più vincenti di quegli anni, dando lustro al nostro cantiere».