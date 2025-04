Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi a Rimini sulla Marecchiese in direzione Villa Verucchio, dopo il semaforo con la Trasversale Marecchia. Un pauroso tamponamento per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti, ma un’auto è andata a fuoco, con circolazione interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno sento le fiamme supportando Polizia Stradale e sanitari del 118. Una Peugeot 308 è andata completamente distrutta.