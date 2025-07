Rimini. Svolta nel panorama delle fiere, storico accordo tra Ieg e Fiera Milano

Il mondo delle fiere italiane si prepara a vivere una trasformazione significativa con l’annuncio di una partnership che segna un precedente storico nel settore. Fiera Milano e Italian Exhibition Group (IEG) hanno deciso di unire le forze acquisendo insieme il 70% di EMAC S.r.l., la società specializzata nell’organizzazione di eventi per l’automotive d’epoca che fino ad oggi era controllata da Andrea Martini attraverso Mosaico Capital.

L’operazione ridisegna completamente gli equilibri di EMAC, con Fiera Milano e IEG che deterranno ciascuna il 35% della società, mentre Andrea Martini manterrà una quota del 30%. Questa configurazione non è casuale: permette infatti di combinare l’esperienza consolidata di Martini nel settore delle auto storiche con le competenze organizzative e le risorse dei due colossi fieristici italiani, creando una sinergia che promette di elevare ulteriormente la qualità degli eventi.

Il primo banco di prova di questa nuova alleanza sarà Milano AutoClassica, che il prossimo novembre celebrerà la sua quindicesima edizione negli spazi di Fiera Milano dal 21 al 23. Si tratta di un appuntamento molto atteso dagli appassionati di automotive storico, che per la prima volta potrà contare sulla forza organizzativa combinata dei due gruppi. A seguire, nella primavera del 2026, sarà la volta del Vicenza Classic Car Show, che dal 28 al 30 marzo ospiterà la sua terza edizione presso la Fiera di Vicenza.

Ma l’accordo su EMAC rappresenta solo la punta dell’iceberg di un progetto molto più ambizioso. Fiera Milano e IEG hanno infatti maturato la convinzione che nel panorama fieristico contemporaneo, sempre più competitivo e globalizzato, la collaborazione tra i principali operatori nazionali non sia solo opportuna, ma necessaria. L’obiettivo è quello di creare sinergie concrete che permettano di sviluppare progetti condivisi e di presentarsi sui mercati internazionali con una forza maggiore rispetto a quella che ciascuna società potrebbe esprimere singolarmente.

La collaborazione non si limiterà al settore fieristico in senso stretto, ma si estenderà anche al comparto congressuale, dove entrambi i gruppi vantano strutture di eccellenza riconosciute a livello internazionale. Fiera Milano può contare su gioielli come l’Allianz MiCo di Milano e il MoMeC di Roma, mentre IEG gestisce il prestigioso Palacongressi di Rimini, il Vicenza Convention Centre e il Palazzo dei Congressi di Fiuggi. L’unione di queste competenze e strutture aprirà scenari inediti per la promozione dell’Italia come destinazione congressuale di eccellenza, con particolare attenzione ai mercati esteri dove la frammentazione dell’offerta italiana ha spesso rappresentato un limite competitivo.

Questa partnership segna dunque l’inizio di una nuova era per il sistema fieristico nazionale, dimostrando come la collaborazione tra realtà che tradizionalmente si sono confrontate come competitor possa trasformarsi in un vantaggio strategico condiviso, capace di rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale degli eventi business.