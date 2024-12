Rimini. Svaligiata la casa di Pierina Paganelli, la donna uccisa l’anno scorso FOTOGALLERY

Ladri nell’appartamento di Pierina Paganelli, la donna uccisa in via del Ciclamino a Rimini l’anno scorso. Ieri mattina, vedendo i sigilli della Procura strappati, Giuliano Saponi, il figlio maggiore di Pierina che abita sullo stesso pianerottolo, ha dato l’allarme. Saponi ha avvisato i propri avvocati Monica e Marco Lunedei, i quali a loro volta hanno avvisato la Procura, e il sostituto procuratore Daniele Paci, che ha inviato all’appartamento la squadra mobile. Sul posto anche il dirigente della Mobile, Marco Masia e la squadra scientifica. Secondo quanto emerso si è trattato di un furto perpetrato da almeno due persone che non sapevano di trovarsi in casa di Pierina Paganelli. La polizia ha trovato l’appartamento messo a soqquadro e la cassaforte smurata dalla parete della camera da letto. I ladri sarebbero poi scappati dal portone principale, rompendo i sigilli apposti dalla Procura e che indicano che l’appartamento è ancora sotto sequestro per l’indagine sull’omicidio. La cassaforte è stata ritrovata aperta in un campo non lontano dall’abitazione. Pare che Pierina non avesse né contanti né oro all’interno ma solo alcuni documenti personali che sarebbero stati ritrovati subito dalla polizia. I ladri quindi sarebbero saliti dal balcone e dopo aver forzato la serranda e si sarebbero messi alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. La polizia ha trovato cassetti aperti, armadi spalancati e molte cose gettate sul letto. Si esclude che l’intrusione possa avere qualcosa a che vedere con l’indagine per omicidio. E’ probabile invece che i ladri abbiano agito non vedendo movimento in casa in questi giorni di festa. L’appartamento dall’esterno appare come disabitato da qualche tempo. I soliti ignoti hanno quindi agito indisturbati salendo dal balcone che affaccia sulla parte posteriore del condominio al civico 31. Sono quindi riusciti a salire al terzo piano e ad aprire la l’anta del balcone. Poi utilizzando in martello e un piede di porco hanno smurato la cassaforte e sono scappati.