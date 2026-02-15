Rimini. Supermercato, aree verdi e parcheggi: ex questura, a marzo al via i lavori

«A marzo partiranno i lavori per supermercato, aree verdi, e parcheggi. Entro fine anno quelli per le nuove palazzine private, per il parco urbano, per le due rotatorie e per le piste ciclabili». Marco Da Dalto, responsabile del progetto Rimini Life per conto di Asi, la società proprietaria dell’area dell’ex questura, fissa il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo quartiere che nascerà in via Ugo Bassi. E lo fa quando ormai il conto alla rovescia dell’iter burocratico è giunto alle battute finali: la prossima settima la conferenza dei capigruppo dovrebbe fissare la date del Consiglio comunale nel corse del quale sarà approvato l’accordo di programma Comune-Provincia relativo alla rigenerazione dell’intera zona che verterà sulla costruzione di 24 appartamenti di edilizia residenziale popolare (quelli da 150 euro circa al mese per intenderci), di altre 12 abitazioni di edilizia residenziale sociale (quelle a canone calmierato da circa 400 euro al mese) e sulla realizzazione di uno studentato da 80-100 posti letto.