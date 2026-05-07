Rimini, SuperEnalotto: vinti 45mila euro al “SiVinceTutto”

Nell’estrazione numero 18 di mercoledì 6 maggio del concorso della formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto, è stato centrato un “6” dal valore di 45.425,18 euro.

La giocata vincente è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tab. Morri in Via Castelfidardo, 31 a Rimini. La combinazione è stata: 14 – 33 – 36 – 55 – 75 - 83. SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, con un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera. Con SiVinceTutto SuperEnalotto i numeri da mettere in gioco sono 12, ma la combinazione vincente è costituita da 6 numeri estratti.