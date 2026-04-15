Rimini, suolo pubblico e vendita di alcolici: già 32 sanzioni nel 2026

Dall’inizio del 2026 gli agenti della squadra amministrativa della Polizia Locale di Rimini, che operano sul fronte della legalità commerciale e del decoro urbano, hanno già effettuato oltre 200 verifiche sulla vendita di alcolici, a cui si aggiungono altrettante ispezioni relative all’occupazione di suolo pubblico e al rispetto del Regolamento per la Valorizzazione dell’Offerta Commerciale.

Sul fronte degli alcolici, i controlli sono stati 416 nel 2024 e 385 nel 2025, con rispettivamente 72 e 75 sanzioni elevate. Per quanto riguarda il suolo pubblico e il decoro commerciale, le verifiche hanno toccato quota 513 nel 2024 e 505 nel 2025, con 75 e 67 ispezioni dedicate al solo Regolamento sull’Offerta Commerciale. E hanno prodotto 155 verbali nel 2024 e 158 nel 2025.