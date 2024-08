Rimini Summer Pride 2024: come cambia la viabilità

Al termine di una settimana caratterizzata da incontri tematici, musica, presentazioni di libri, domenica 4 agosto, sul Lungomare di Rimini e sul Parco del Mare, sfila, come di consueto, il corteo del Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti e la visibilità delle persone LGBTQI+ della Romagna che porta un’ondata di colore sul Lungomare di Rimini.

Una tradizione dell’estate romagnola che si ripete ogni anno dal 2016. L’edizione 2024 si intitola “NOI SIAMO TEMPESTA” perché ogni partecipante è un(‘)eroe che cambia il mondo come le gocce d’acqua in una tempesta, ma è anche l’occasione per ricordare la scrittrice Michela Murgia, perché così si intitola uno dei suoi libri, e per ricordare il famoso DJ Claudio Tempesta, appena scomparso.

Con ritrovo alle ore 17 sul lungomare tra Piazza Marvelli e il ristorante Bounty (bagni 37/38), la parata sfilerà lungo il Parco del Mare fino alla rotonda, proseguirà fino alla Ruota Panoramica, al porto e ritornerà al Parco Fellini, dove la festa continua fino a notte con KARMA B on stage e tanta musica.

Modifiche alla viabilità

Per rendere possibile lo svolgimento della parata, domenica 4 agosto il Lungomare Tintori, la Rotonda Lucio Battisti (del Grand Hotel) con le aree circostanti e via Colombo (parallela del lungomare), saranno chiuse al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione coatta, dalle ore 07.00 del 04/08/2024 alle ore 06.00 del 05/08/2024. In particolare, si fa riferimento alle vie di seguito indicate:

- ROTONDA LUCIO BATTISTI (rotonda Grand Hotel), carreggiata lato mare;

- VIALE BECCADELLI, nel tratto dal viale Vespucci al Lungomare Tintori;

- LUNGOMARE TINTORI, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi;

- VIALE COLOMBO, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Lucio Battisti;

- VIE GIULIETTA MASINA e LUCI DEL VARIETA’, nei rispettivi tratti dal viale Beccadelli alla via St. Maur de Fosses (attorno al Palazzo del Turismo).

La chiusura totale al traffico veicolare terminerà invece alle ore 22.00 del 04/08/2024 nella zona del porto, in particolare su:

- VIALE COLOMBO, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alle vie Destra del Porto/Largo Boscovich;

- LUNGOMARE TINTORI, nel tratto dalla via Bianchi, compresa, a Largo Boscovich, compreso;

- LARGO BOSCOVICH/VIA DESTRA DEL PORTO, nel tratto dal Lungomare Tintori a via Colombo.

Sulla ROTONDA LUCIO BATTISTI, porzione lato monte, il divieto di sosta e di transito è già attivo dalle ore 07.00 del 02/08/2024, per permettere lo svolgimento di altre manifestazioni, e terminerà alle ore 06.00 del 05/08/2024.

Nelle aree sopra indicate è istituito anche il divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini anche condotti a mano.