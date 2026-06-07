Rimini. Sulla spiaggia l’incontro per la pace L’OM Collettivo

Rimini
  • 07 giugno 2026
Rimini. Sulla spiaggia l’incontro per la pace L’OM Collettivo
Rimini. Sulla spiaggia l’incontro per la pace L’OM Collettivo

Centinaia di persone si sono ritrovate sulla spiaggia dei Bagni Ricci di Rimini per “L’OM Collettivo – Una Preghiera per la Pace”, l’appuntamento annuale ideato da Marina Tonini e Red Ronnie che unisce spiritualità, musica e dialogo interreligioso.

Sul palco si sono alternati relatori del panorama spirituale italiano e internazionale — tra cui Giorgio Di Bitonto e Bernard Rouch — e rappresentanti di quattro tradizioni religiose diverse. La parte musicale è stata affidata al compositore Luca Donini, a Christian De Lord, Giovanna Giovannini e al mezzosoprano Barbara Cian.

L’evento si è concluso con il canto corale dell’OM, la sillaba sacra che dà il nome alla manifestazione.

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