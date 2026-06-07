Rimini. Sulla spiaggia l’incontro per la pace L’OM Collettivo

Centinaia di persone si sono ritrovate sulla spiaggia dei Bagni Ricci di Rimini per “L’OM Collettivo – Una Preghiera per la Pace”, l’appuntamento annuale ideato da Marina Tonini e Red Ronnie che unisce spiritualità, musica e dialogo interreligioso.

Sul palco si sono alternati relatori del panorama spirituale italiano e internazionale — tra cui Giorgio Di Bitonto e Bernard Rouch — e rappresentanti di quattro tradizioni religiose diverse. La parte musicale è stata affidata al compositore Luca Donini, a Christian De Lord, Giovanna Giovannini e al mezzosoprano Barbara Cian.

L’evento si è concluso con il canto corale dell’OM, la sillaba sacra che dà il nome alla manifestazione.