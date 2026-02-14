Rimini. Successo in Fiera per la seconda giornata di Pescare Show

Una vera festa dello sport e della passione per la pesca sportiva. La seconda giornata di Pescare Show 2026 ha confermato il successo del salone di Italian Exhibition Group dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto, trasformando i padiglioni della Fiera di Rimini in un punto di riferimento per appassionati, professionisti e addetti ai lavori.

Fin dall’apertura, lunghe file di visitatori si sono formate alle Casting Pool, le grandi piscine dove si sono esibiti campioni di livello internazionale. Protagonista d’eccezione il campione del mondo di Fly Casting, lo svedese Tellis Katsogiannos, affiancato da maestri del calibro dello svizzero-britannico Christopher Rownes, lo spagnolo Aitor Coteron, il danese René Gerken e l’italiano Max Malli.

Grande affluenza anche per l’acquario gigante Acquademo, i simulatori di pesca del FIPSAS Village e i laboratori di Fly Tying Experience, l’area speciale dove si può imparare l’antica arte di costruire mosche artificiali per la pesca a mosca.

Influencer e scienza

Molto frequentato il Social Media Village, l’hub dedicato ai meet&greet con i più noti influencer del settore. Tra gli ospiti, lo youtuber e biologo marino Andrea Petetta di Fishing & Biodiversity, che ha partecipato a un convegno insieme agli studiosi Daniel Li Veli, Chiara Bacchiani, Carlotta Santolini e Chiara Gambardella. Al centro del dibattito, l’importanza dei dati raccolti dai pescatori sportivi per la ricerca scientifica.

Premiazioni e partnership

La Fishing Arena è stata il palcoscenico delle grandi celebrazioni sportive della giornata. Momento clou la consegna dell’Amo d’Oro FIPO 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato ai garisti italiani che hanno dominato le classifiche nella passata stagione. Premiati anche i campioni italiani di bassfishing 2025, mentre sono stati presentati i campionati Major League Fishing (MLF) 2026. Spazio anche all’agonismo in acque interne con le premiazioni del “Trofeo dei Laghi Pescare Show” a cura di Match Fishing Italia.

Tra gli stand, ha fatto scalpore il lancio della partnership d’eccellenza tra Joker Boat, Shimano, Simrad Yachting® e Honda Marine, con un allestimento tecnico che integra motore, elettronica e componentistica per le sfide più impegnative della pesca d’altura.

Ambiente e sostenibilità

Pescare Show si conferma anche luogo di confronto istituzionale e scientifico. Il convegno sul rapporto tra uccelli ittiofagi e risorse ittiche ha visto la partecipazione di FIPSAS, Regione Emilia-Romagna, il rappresentante del MASE Marco Visconti e gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Pietro Fiocchi. Al centro del dibattito la ricerca di un equilibrio sostenibile tra tutela della fauna selvatica, gestione dei cormorani e salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

Nel pomeriggio è stato presentato il progetto F.A.A.R. (Formazione Alieutica e Ambientale per Ragazzi), promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa permette ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni di ottenere un attestato che li esenta dal pagamento della licenza di pesca fino alla maggiore età, formando una nuova generazione di pescatori consapevoli.

Il gran finale di domenica

Domani, 15 febbraio, Pescare Show chiuderà con un programma ricco di appuntamenti. Alle 11.00 Patagonia presenterà in anteprima il film “Heroes of the Soča River”, che racconta la lotta di kayakers e attivisti contro le dighe elettriche in Slovenia. Alle 12.00, nella Fishing Arena, la FIPSAS annuncerà i dettagli dei Mondiali di pesca sportiva che si terranno in Italia nel 2026. Nel pomeriggio, premiazioni del 2° Trofeo Repubblica di San Marino, la gara di moto d’acqua disputatasi a Rimini il 1° febbraio.

Per tutto il weekend i visitatori possono testare attrezzature, partecipare ai laboratori e ricevere consigli tecnici dai pro-staff delle aziende in vista dell’apertura della stagione di pesca.