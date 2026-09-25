Rimini, successo di pubblico a Bex, punto di incontro tra industria dello spazio e settori produttivi terrestri

RIMINI. “Incontri ravvicinati” in fiera a Rimini tra la space economy e le imprese terrestri. Si chiude oggi, venerdì 25 settembre, con un “ottimo successo di pubblico”, la prima edizione di Bex-Beyond exploration expo di Italian exhibition group, tre giornate di esposizione, conferenze e incontri d’affari per mettere appunto in contatto industria spaziale e settori produttivi a terra.

Nel quartiere romagnolo della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, 147 brand, con le tecnologie della filiera spaziale e dei comparti industriali che ne applicano le soluzioni, e oltre 30 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi hanno animato i 93 convegni e le sessioni tecniche, che hanno coinvolto 315 relatori, di cui 20 internazionali. Tra i temi affrontati, la manifattura avanzata per lo spazio, la finanza e le applicazioni per le imprese non-space in agrifood, salute, tessile tecnico, automotive e sport. Presenti anche nell’Open innovation district 25 startup e Pmi. “La scelta di Ieg di entrare nella space economy è una decisione strategica di gruppo che guarda oltre questa prima edizione”, sottolinea l’amministratore delegato Corrado Peraboni. La convergenza tra industria spaziale e settori terrestri è “un terreno su cui vale la pena investire nel tempo” e dalla prossima edizione, conclude, “vogliamo rafforzare e allargare il respiro internazionale, con un coinvolgimento ancor più forte di espositori e delegazioni dall’estero”.