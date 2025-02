Rimini. Stupro fuori dal locale, la Cassazione conferma la condanna per un 24enne

La Cassazione ha emesso la sentenza di condanna definitiva per il 24enne pesarese accusato di aver stuprato, nell’estate del 2022, una ragazza all’esterno di un locale di Cattolica.

Per lui si apriranno quindi le porte del carcere per i prossimi dieci mesi, ovvero per il residuo della pena che già l’uomo sta scontando ai domiciliari.

Cosa era accaduto

La vittima della violenza, una 21enne di Pesaro, aveva conosciuto il 24enne quella sera stessa di giugno, complici alcuni amici in comune.

I due si erano poi appartati ma, secondo il racconto della giovane, andando verso il parcheggio la situazione era degenerata: secondo quanto riportato nella denuncia, il ragazzo, un muratore 24enne di Vallefoglia, l’aveva infatti strattonata per un braccio facendola cadere dietro un cespuglio.

Lei era comunque riuscita a chiedere l’aiuto di un amico con un messaggio sul cellulare, ma nel frattempo il giovane era riuscita ad abusare della vittima nonostante lei lo implorasse in lacrime di smettere.

Giunto sul posto, l’amico della ragazza aveva anche ingaggiato una scazzottata con il 24enne, per poi soccorrere e portare la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove i medici le hanno refertato lesioni alle parti intime e segni compatibili con la violenza sessuale.

Il processo

Il giovane, tuttavia, ha sempre asserito di non avere violentato la 21enne né di aver fatto a botte con l’amico, fornendo tesi difensive alternative. Tuttavia le accuse sono state confermate sia in primo grado che in Appello, dove era stata confermata la condanna a 4 anni e 2 mesi, con 50mila euro di risarcimento nei confronti della vittima e 3.000 euro nei confronti dell’amico, anch’egli costituitosi parte civile. Fino alla sentenza della Cassazione di questi giorni, che ha messo la parola fine al procedimento giudiziario. Per il ragazzo, che fino a ieri scontava la pena in detenzione domiciliari, si aprono quindi le porte del carcere, dove si prevede che dovrà restare fino al prossimo novembre.