Rimini, studente straniero perde il portafoglio ma glielo ritrovano: “Italiani, brava gente”

RIMINI. Restituisce il portafoglio con documenti, carte di credito e quasi 300 euro a uno studente Erasmus grazie al tam tam sui social. Protagonista dell’avventura il giornalista piemontese Corrado Neggia che. giunto a Rimini per impegni di lavoro, il 26 marzo scorso, è stato sorpreso da un nubifragio che lo ha convinto a salire sul bus numero 11 strapieno anziché percorrere a piedi il viale Regina Elena. Così, al momento di scendere dopo tre fermate, ha scorto per terra un portafoglio e l’ha raccolto deciso a ritrovare il proprietario, poi risultato un giovane studente Erasmus, Konstatin con documenti scritti in bulgaro. Visti i lavori urgenti da chiudere, il giornalista non è riuscito a passare dai carabinieri per lasciare quanto ritrovato sino al sabato. Nel frattempo era partito un appello sui social, culminato nel lieto fine lunedì quando gli è arrivata una mail da Konstatin che ha raggiunto nell’hotel Marittima, alla presenza della docente Denitsa Ivanova. Tirato un sospiro di sollievo, il giovane ha definito l’accaduto un «Italian experience», nella sua prima volta in assoluto nel Belpaese. «È proprio vero il detto “Italiani, brava gente”», ha commentato. Soddisfatto anche Neggia. «Nell’uovo di Pasqua – sottolinea - ho trovato la sorpresa più bella: tanti nuovi amici».