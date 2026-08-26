Rimini. Studente senza esami perde il permesso di soggiorno, ma il Tar ordina il riesame per il lavoro

Era arrivato in Italia per studiare all’Università di Rimini, ma negli anni aveva anche trovato un lavoro e costruito lì il proprio percorso. Quando il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è stato respinto perché non aveva superato alcun esame nell’ultimo anno accademico, aveva chiesto di poter proseguire il proprio soggiorno con un permesso per motivi di lavoro. Una richiesta che la Questura di Rimini aveva respinto per ragioni procedurali. La vicenda è così finita davanti al Tar dell’Emilia-Romagna che, con una sentenza della Prima Sezione, ha annullato il provvedimento di diniego. Secondo i giudici, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare concretamente la possibilità di conversione del titolo e non poteva ignorare l’ordine di riesame già disposto dallo stesso tribunale. Ora la Questura dovrà quindi riesaminare la posizione del giovane e valutare concretamente se sussistano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro.

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