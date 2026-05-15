Rimini, stringe la compagna così forte da incrinarle una costola

Avrebbe aggredito la compagna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, dandole una spinta e facendola cadere a terra, per poi toglierle le scarpe e, con queste, colpirla sulla testa. In un’altra occasione, invece, l’avrebbe afferrata e stretta così forte da incrinarle una costola. Questi sono solo alcuni degli episodi violenti raccontati dalla donna, insieme alle molestie e alle minacce, che hanno spinto il pm Luca Bertuzzi a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di un 54enne riminese residente a Riccione con l’accusa di stalking e lesioni personali aggravate. Richiesta che sarà discussa a fine ottobre, in udienza preliminare, davanti al gup Raffaele Deflorio.