Rimini, stretta sui bivacchi e sulle tende abusive nei parchi: 150 persone controllate

Centocinquanta persone controllate e identificate in pochi giorni, sedici sanzioni amministrative e una serie di denunce a piede libero che vanno dall’invasione di edifici all’oltraggio a pubblico ufficiale, fino all’immigrazione clandestina. È il bilancio del maxi servizio di presidio del territorio messo in campo nel centro storico di Rimini dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale, mirato a contrastare il degrado e a far rispettare la nuova ordinanza anti-alcol introdotta lo scorso 20 giugno.