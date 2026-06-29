Rimini, stretta sui bivacchi e sulle tende abusive nei parchi: 150 persone controllate

Centocinquanta persone controllate e identificate in pochi giorni, sedici sanzioni amministrative e una serie di denunce a piede libero che vanno dall’invasione di edifici all’oltraggio a pubblico ufficiale, fino all’immigrazione clandestina. È il bilancio del maxi servizio di presidio del territorio messo in campo nel centro storico di Rimini dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale, mirato a contrastare il degrado e a far rispettare la nuova ordinanza anti-alcol introdotta lo scorso 20 giugno.

Gli accertamenti hanno portato a 12 sanzioni amministrative e a 4 verbali legati alla nuova ordinanza. Gli agenti sono intervenuti per allontanare diverse persone intente a bivaccare in modo molesto: in alcuni parchi pubblici della città sono state smantellate delle tende da campeggio abusive, mentre nell’area del Mercato Coperto è stato rimosso un accampamento improvvisato fatto di cartoni, coperte e vestiti stesi all’aperto. Due persone sono state inoltre multate per ubriachezza molesta in via IV Novembre e in via Serpieri.

L’attenzione degli agenti si è concentrata soprattutto nelle aree più calde e segnalate dai residenti per fenomeni di marginalità: piazza Cavour, piazza Tre Martiri, via IV Novembre, via Castelfidardo e via Serpieri. In totale le pattuglie hanno sottoposto a controllo 120 persone per la verifica del rispetto del regolamento di polizia urbana e altre 30 specificamente per il divieto di consumo di alcolici in strada.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso e consumo di droga tra la stazione ferroviaria, via Serpieri e l’incrocio tra via IV Novembre e via Castelfidardo. Uno dei controllati, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato al Comando per le procedure di identificazione e denunciato per immigrazione clandestina.

La situazione è degenerata in piazza Tre Martiri, dove un uomo ha insultato e minacciato pesantemente gli agenti durante la verifica dei documenti: per lui è scattata la denuncia a piede libero per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, aggravata dal fatto che stesse violando il foglio di via dal Comune di Rimini. In via Dario Campana, invece, i controlli hanno permesso di scoprire un uomo che aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune; anche in questo caso l’individuo è stato fotosegnalato e denunciato per invasione di edifici.